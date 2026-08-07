Παλαιοκώμη: Δύο νεκροί σε μετωπική σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στον δρόμο Αμφίπολης- Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης Σερρών, είχε σαν αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι.

Οι νεκροί, είναι μητέρα και γιος, 43 και 24 ετών αντίστοιχα.

Κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, ΙΧ, συγκρούστηκε μετωπικά με σφοδρότητα με ημιφορτηγό, με αποτέλεσμα, οι δυο επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, να ανασυρθούν νεκροί.

Τραυματίστηκε και 57χρονος οδηγός του ημιφορτηγού, όπου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Η Τροχαία, ερευνά τα αίτια του περιστατικού, ενώ στο σημείο, σημειώθηκε μεγάλη ουρά από οχήματα, και χρειάστηκε η συνδρομή της Τροχαίας, προκειμένου να ρυθμιστεί η κυκλοφορία.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: Youtube – Lion news