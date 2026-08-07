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Πληρωμή των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/08/2026 09:23
Πληρωμή των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
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Σήμερα, πρόκειται να πληρωθεί η δεύτερη καταβολή του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί, αφορά 79 τρίτεκνες και 21 πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, και ανέρχεται στα 76.300 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το βοήθημα, ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους  τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, που δηλώθηκαν όταν υπέβαλλαν την αίτηση.

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