Ημαθία: Υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Εγνατία Οδό

Ξεκίνησε από φορτηγό και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση

Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στο ύψος του 276ου χλμ. της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Κινητοποιήθηκαν είκοσι πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος, ρίψεις νερού, έκανε ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε φορτηγό και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση που βρίσκεται κοντά στο οδόστρωμα.