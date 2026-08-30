Αίγιο: Παρακολουθούσε πού έκρυβαν τα κλειδιά γραφείου τελετών – Λεία 13.000 ευρώ

Ένα γραφείο τελετών στο Αίγιο επέλεξε ως στόχο ένας άγνωστος δράστης, ο οποίος φαίνεται πως είχε προετοιμάσει προσεκτικά κάθε του κίνηση.Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας παρακολουθούσε για κάποιο διάστημα τους ανθρώπους της επιχείρησης και είχε αντιληφθεί ότι έκρυβαν τα κλειδιά του γραφείου σε εξωτερικό σημείο.Περίμενε μέχρι να βεβαιωθεί ότι δεν βρισκόταν κανείς στον χώρο, πήρε τα κρυμμένα κλειδιά και άνοιξε κανονικά την πόρτα. Έτσι κατάφερε να μπει στο γραφείο χωρίς να χρειαστεί να παραβιάσει κάποια είσοδο και χωρίς να προκαλέσει ζημιές που θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα αντιληπτές.Από το εσωτερικό της επιχείρησης φέρεται να αφαίρεσε 3.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 50 συλλεκτικά νομίσματα, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 10.000 ευρώ.Στη συνέχεια, αποχώρησε με τον ίδιο τρόπο, αφήνοντας πίσω του έναν χώρο χωρίς εμφανή ίχνη διάρρηξης. Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 13.000 ευρώ.Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη.