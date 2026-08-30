Σύλληψη Ειδικού Φρουρού για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη την Παρασκευή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Ειδικός Φρουρός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβη σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας της 16χρονης πήγε στην Αστυνομία και κατήγγειλε ότι, όταν πήγε η 16χρονη κόρη του να παραλάβει την καινούρια ταυτότητά της από την Αστυνομία κατά την αποχώρηση της ο αστυνομικός την ακολούθησε με το αυτοκίνητό του , την προσέγγισε, και έκανε σχολιασμούς όπως «Είσαι πολύ όμορφη».

Μετά την συλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση των άρθρων για «Προσβολή Γενετήσιας Αξιοπρέπειας Ανηλίκου», παραπέμποντάς τον στο Γ΄ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.