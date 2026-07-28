Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε, αντί να τραγουδήσει, τον «Γιάννη τον φονιά» στη συναυλία αφιερωμένη σε τραγούδια του Νίκου Γκάτσου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Πιερία. Η αλλαγή στο πρόγραμμα έγινε επειδή δεν δόθηκε άδεια για τη δημόσια εκτέλεση τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι, όπως ανακοινώθηκε από τη σκηνή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2026 και η επιμελήτρια του προγράμματος, Αγαθή Δημητρούκα, η οποία διαχειρίζεται το έργο του Νίκου Γκάτσου, ενημέρωσε το κοινό για την άρνηση της άδειας. Όπως ανέφερε, η σχετική απαγόρευση είχε κοινοποιηθεί στην εταιρεία παραγωγής με εξώδικη δήλωση.

Ο «Γιάννης ο φονιάς», σε στίχους Νίκου Γκάτσου και μουσική Μάνου Χατζιδάκι, συνδέεται επί δεκαετίες με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Ο ερμηνευτής επέλεξε να μη διαγράψει το έργο από τη συναυλία και παρουσίασε τους στίχους ως απαγγελία.

Η ανακοίνωση της Αγαθής Δημητρούκα στο Δίον

Πριν από την απαγγελία, η Αγαθή Δημητρούκα διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε λάβει στις 3 Ιουλίου από εκπρόσωπο της πλευράς του Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του συνθέτη.

Στο μήνυμα αναφερόταν ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Η ανάγνωση του μηνύματος προκάλεσε αντιδράσεις στο κοινό, με θεατές να φωνάζουν «αίσχος». Η Αγαθή Δημητρούκα πρόσθεσε: «η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».

Αναγγέλλοντας την αλλαγή, είπε επίσης: «Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το φονιά αλλά θα τον απαγγείλει».

Η απαγγελία του Μανώλη Μητσιά και η αναφορά στο 1977

Ο Μανώλης Μητσιάς μίλησε στο κοινό για τη μακρά σχέση του με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο, όπως επισήμανε, είχε γραφτεί για εκείνον από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι.

Από τη σκηνή δήλωσε: «είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».

Η θέση του Υπουργείου Πολιτισμού για το αφιερωματικό έτος

Το Υπουργείο Πολιτισμού ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό ότι η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους στον Μάνο Χατζιδάκι μεταβάλλει το καθεστώς διαχείρισης και αδειοδότησης των έργων του.

Η απάντηση που μεταδόθηκε ήταν η εξής: «η ανακήρυξη του 2026 ως “Αφιερωματικού έτους στον Χατζιδάκι” δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζιδάκι και του στιχουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».