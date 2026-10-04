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Γαύδος: Θλίψη για το 16χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/10/2026 17:18
Γαύδος: Θλίψη για το 16χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
ΝΤΙΜΕ

Ανείπωτη θλίψη έχει σκεπάσει τον Δήμο Γαύδου, μετά τον θάνατο ενός 16χρονου αγοριού μετά απο τροχαίο.

Ο 16χρονος οδηγούσε μοτοσυκλέτα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε σε κολώνα.

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Ο νεαρός ήταν γιος του γνωστού “Ακρίτα – Φύλακα της Γαύδου”,ο οποίος είχε χάσει την ζωή του τον Ιούλιο του 2025.

Ο Δήμος Γαύδου αποχαιρετά τον 16χρονο με μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του Δήμου Γαύδου:

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