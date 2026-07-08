Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας – 4 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες
Πυρκαγία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, οι δυνάμεις στην περιοχή είναι ισχυρές. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Θεσσαλίας .
Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
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