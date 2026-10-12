Φωτιά στο Πανόραμα: Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Μία ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στις 15:00 το μεσημέρι.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με εκτεταμμένα εγκαύματα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και ο δήμος Πυλαία – Χορτιάτη με υδροφόρες.
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