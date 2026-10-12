LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου

Το Σόι σου

21:00
ALPHA NEWS

Φωτιά στο Πανόραμα: Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 16:01
Φωτιά στο Πανόραμα: Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της
INTIME

Μία ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στις 15:00 το μεσημέρι.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με εκτεταμμένα εγκαύματα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και ο δήμος Πυλαία – Χορτιάτη με υδροφόρες.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης