Χίος: Το αεροδρόμιο έγινε…λιμάνι

Η έντονη βροχόπτωση από το πρωί έχει πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο στόχαστρο της κακοκαιρίας είναι και η Χίος, με την βροχόπτωση να έχει μετατρέψει τους δρόμους της πόλης σε ποτάμια.

Ωστόσο προβλήματα παρουσιάσηκαν και σε εσωτερικούς χώρους, όπως το αεροδρόμιο του νησιού, με την οροφή του κτιρίου να στάζει νερά.

Οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου αναγκάστηκαν να σφουγγαρίσουν, καθώς το πάτωμα είχε γίνει λίμνη. Ενώ σε βίντεο που απαθανάτισε την κατάσταση μέσα στο αεροδρόμιο, άνδρας κρατάει ομπρέλα.