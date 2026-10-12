Θεσπρωτία: Αλλοδαπός μετέφερε 8 παράτυπους μετανάστες

Αλλοδαπός συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου σε περιοχή της Θεσπρωτίας, καθώς φέρεται να μετέφερε παράνομα 8 ομοεθνείς του στο εσωτερικό της χώρας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους μετανάστες μέσα σε μισθωμένο όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 μετανάστες

Η σύλληψη έγινε έπειτα από αστυνομικό έλεγχο σε όχημα που είχε μισθώσει και οδηγούσε ο κατηγορούμενος. Στο εσωτερικό του βρίσκονταν 8 ομοεθνείς του, οι οποίοι δεν διέθεταν τις απαιτούμενες διατυπώσεις για τη νόμιμη είσοδο και παραμονή τους στην Ελλάδα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, καθώς και του Α΄ Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.

Τους είχε παραλάβει κοντά στα σύνορα

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε παραλάβει νωρίτερα τους 8 αλλοδαπούς από σημείο κοντά στην ελληνοαλβανική μεθόριο.

Σκοπός του, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν να τους διευκολύνει να εισέλθουν και να προωθηθούν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι σε βάρος του οδηγού είχε επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Στην Εισαγγελία ο συλληφθείς

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Α΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των 8 αλλοδαπών κατασχέθηκε από τις αρμόδιες αρχές.