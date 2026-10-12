Αρχαιοκαπηλία στη Βόρεια Ελλάδα: 11 συλλήψεις σε έξι νομούς

Δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να έκαναν παράνομες έρευνες και λαθρανασκαφές για την εύρεση αρχαιοτήτων εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. σε έξι νομούς της Βόρειας Ελλάδας.

Συνολικά 11 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη των οργανώσεων. Ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Στην αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη σε Κοζάνη, Καβάλα, Ξάνθη, Δράμα, Ροδόπη και Έβρο, συμμετείχαν 60 αστυνομικοί.

Πώς δρούσαν τα δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας

Η πολύμηνη έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο οργανώσεις είχαν αναπτύξει δίκτυο συνεργατών. Στόχος τους ήταν να εντοπίζουν περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, να αναζητούν αρχαία αντικείμενα και να βρίσκουν πρόσωπα που είχαν ήδη στην κατοχή τους ευρήματα προς πώληση.

Για τις παράνομες έρευνες χρησιμοποιούσαν ανιχνευτές μετάλλων, μηχανήματα διασκόπησης εδάφους και τετρακίνητα οχήματα. Όταν εντόπιζαν πιθανές αρχαιότητες, προχωρούσαν σε ανασκαφές με εργαλεία, δράπανα και γεννήτριες.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πρώτη οργάνωση είχε επικεφαλής που φέρεται να συντόνιζε τις επιχειρήσεις, να επέλεγε τους στόχους και να διαχειριζόταν τα παράνομα έσοδα. Τα αντικείμενα αποκτώνταν έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διάθεσή τους σε πρόσωπα του εξωτερικού. Η δεύτερη οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στον Έβρο, ενώ μέλος της διατηρούσε αρχείο με θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Οι κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν

Τα μέλη των οργανώσεων φέρονται να απέφευγαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και να προτιμούσαν τις συναντήσεις από κοντά. Όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο, χρησιμοποιούσαν κωδικές εκφράσεις για να κρύβουν τη δραστηριότητά τους. Οι λέξεις «δουλειά», «προθέρμανση» και «αθλήματα» αναφέρονταν σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες, ενώ οι όροι «jogging», «γυμναστική» και «βόλτα» περιέγραφαν τη μετάβαση στην ύπαιθρο.

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Αρχαία νομίσματα, εξοπλισμός και όπλα στα κατασχεθέντα

Στις έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν αρχαία νομίσματα, χάλκινα και μαρμάρινα αντικείμενα, τμήματα αγγείων και αμφορέων, καθώς και άλλα ευρήματα που θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται 24 ανιχνευτές μετάλλων, γεωφυσικά συστήματα, τρία αυτοκίνητα, ένα drone, εργαλεία ανασκαφών, κινητά τηλέφωνα και ασύρματοι. Βρέθηκαν επίσης 11.130 ευρώ, 875 τουρκικές λίρες, τρεις χρυσές λίρες, τρία κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο πιστόλι και μία ξιφολόγχη.

Σε βάρος των 11 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για όπλα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ τα αρχαία μνημεία θα αποσταλούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για φύλαξη και αξιολόγηση.