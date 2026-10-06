Φωτιά στο Μετόχι Αργολίδας
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μετόχι Αργολίδας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες.
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