Φωτιά στο Μετόχι Αργολίδας

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μετόχι Αργολίδας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες.