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Φωτιά στο Μετόχι Αργολίδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/10/2026 14:58
Φωτιά στο Μετόχι Αργολίδας
ΙΝΤΙΜΕ

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μετόχι Αργολίδας. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. 

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες.

 

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