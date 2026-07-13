Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο

Σύμφωνα με χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός αύριο, κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά, οι περιοχές με υψηλό δείκτη πυρκαγιά, είναι:

– Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου)

– Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Εν τω μεταξύ, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3), προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Έτσι το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε αυξημένη ετοιμότητα, όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΓΓΠΠ, έχει ενημερώσει τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες, για αυξημένη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.