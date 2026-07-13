Ανήλικος οδηγός παρέσυρε αστυνομικό

Ένας ανήλικος οδηγός μοτοποδηλάτου συνελήφθη χτες από αστυνομικούς της Ομάδας Έλέγχων και Προληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Τροχαίας Ηγουμενίτσας, καθώς οδηγούσε χωρίς κράνος και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Στη συνέχεια προσπαθώντας να ξεφύγει, παρέσυρε έναν από τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένα παρόμοιο επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχτηκε επίσης χτες, όταν ανήλικος σε μοτοσικλέτα αυτή τη φορά, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Ιωαννίνων, καθώς δεν είχε την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και δεν σταμάτησε ούτε αυτός σε πολλαπλά σήματα των αστυνομικών.

Οι δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί πρόκειται να υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.