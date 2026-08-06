Φωτιά στην Κρήνη Φαρσάλων
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην Κρήνη Φαρσάλων στη Λάρισα. Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής προειδοποιώντας τους να είναι σε ετοιμότητα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη ενώ, συνδράμουν και υδροφόρες για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις