Σάρωσε το Ζάρκο η κακοκαιρία

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το απόγευμα το Ζάρκο του Δήμου Φαρκαδόνας, προκαλώντας προβλήματα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Φωτογραφία/zarkonow

Οι δυνατοί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση προκάλεσαν ζημιές στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ο αέρας παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα, ενώ δέντρα και μεγάλα κλαδιά έπεσαν σε διάφορα σημεία.

Από τις πτώσεις των δέντρων σημειώθηκαν φθορές σε κτίρια, ενώ αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο Ζάρκο επιχειρούν συνεργεία του Δήμου Φαρκαδόνας, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι εργασίες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων, στον καθαρισμό του οδικού δικτύου και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Πηγή:trikalaopinion.gr