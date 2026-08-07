Φίδι στα Επείγοντα του νοσοκομείου Πύργου

Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής ένα φίδι που εμφανίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Πύργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν μια μικρή σαΐτα μπήκε στον χώρο των Επειγόντων. Η παρουσία του ερπετού αιφνιδίασε προσωπικό, ασθενείς και συνοδούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι χειρίστηκαν την επιχείρηση με ψυχραιμία και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το φίδι απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το νοσοκομείο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

Η σαΐτα θεωρείται ακίνδυνο φίδι για τον άνθρωπο. Ωστόσο, η ξαφνική εμφάνισή της μέσα στα Επείγοντα ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο.