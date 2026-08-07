Στο «κόκκινο» Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου για φωτιά

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθενται για αύριο, Σάββατο 8 Αυγούστου, η Κρήτη και περιοχές του Βορείου Αιγαίου, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4). Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ήδη ενημερωθεί ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου, Π.Ε. Σάμου και Π.Ε. Ικαρίας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί πυρκαγιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στο 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.