Αλεπού έκανε βόλτα στο πλακόστρωτο της Βάρκιζας

Έναν απρόσμενο επισκέπτη αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου, στη Βάρκιζα.

Λίγο μετά τις 20:30, μια αλεπού εμφανίστηκε στο πλακόστρωτο της περιοχής και κινήθηκε για αρκετή ώρα στον χώρο, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς.

Κάτοικος της περιοχής κατέγραψε το στιγμιότυπο με το κινητό της και το μοιράστηκε σε τοπική ομάδα στο Facebook.

Το ζώο φαίνεται να κινείται ανενόχλητο στον πεζόδρομο, πριν απομακρυνθεί προς το σκοτάδι.

Οι εμφανίσεις αλεπούδων μέσα σε κατοικημένες περιοχές έχουν γίνει συχνότερες το τελευταίο διάστημα.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για άγρια ζώα. Η σύσταση προς τους κατοίκους είναι να μην τα πλησιάζουν και να μην τα ταΐζουν.

Πηγή βίντεο/Facebook/Maria Vitsilaki