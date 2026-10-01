Σύγκρουση φορτηγού με μηχανάκι στον Πύργο – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στον Πύργο, στη συμβολή των οδών Δραγατσανίου και Ζαΐμη.

Φορτηγό που κινούνταν στην οδό Ζαΐμη συγκρούστηκε με μηχανάκι τύπου βέσπα. Το δίκυκλο κινούνταν επί της Δραγατσανίου, με κατεύθυνση από το 1ο Δημοτικό Σχολείο προς το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτης του δικύκλου. Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρότερα, ενώ ο οδηγός υπέστη ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Φωτογραφία/ilialive.gr

Αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν πρώτες βοήθειες στην τραυματία.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ συνόδευσαν το ασθενοφόρο, διευκολύνοντας την άμεση μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Πηγή βίντεο-Φωτογραφία/ilialive.gr