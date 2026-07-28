Κόρινθος: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορίνθου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όλα δείχνουν ότι η τραγική έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε προπάνιο.
Μας ενημερώνει η Νίκη Σταματιάδου.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις