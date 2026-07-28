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Κόρινθος: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την έκρηξη στο εργοστάσιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/07/2026 14:35

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο ξυδιού στα Εξαμίλια Κορίνθου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όλα δείχνουν ότι η τραγική έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε προπάνιο.

Μας ενημερώνει η Νίκη Σταματιάδου.

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