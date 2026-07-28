Σουφλί: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου 2026, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτική έκταση στην περιοχή Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 13:00 κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως και επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ. Στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Διδυμοτείχου, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το πύρινο μέτωπο δεν απειλεί μέχρι στιγμής κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές συστήνουν προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής λόγω των καπνών και της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων