Φωτιά στο Καμπί Πάρου – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης πυρκαγιά στην περιοχή Καμπί της Πάρου, με την Πυροσβεστική να ενισχύει τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, καίγοντας απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων κινητοποίησε άμεσα τις διαθέσιμες δυνάμεις για τον περιορισμό του μετώπου.

Στο σημείο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Για την ενίσχυση της επιχείρησης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο ακόμη δύο πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχει και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ήχησε το 112

Μήνυμα από το 112 εστάλη στα κινητά των πολιτών, με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο την οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της στις γύρω περιοχές.