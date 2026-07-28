Σύρος: Βίντεο ντοκουμέντο από τον τόπο του εγκλήματος

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου, της 41ενός ετών διασώστριας, στη Σύρο, καθώς, η οικογένειά της, υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση, και δεν πρόκειται για άμυνα. Μάλιστα η Ανακρίτρια διέταξε νέα αυτοψία πριν την απολογία του ζευγαριού. Ένα νέο αποκαλυπτικό βίντεο, από τον τόπο του εγκλήματος, δίνει νέες διαστάσεις στην υπόθεση.

Μας ενημερώνει η Σοφία Τσάλα.