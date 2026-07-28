Χανιά: Ελεύθερος ο ιατροδικαστής

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την εξάωρη απολογία του στον Ανακριτή, ο Ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται, για έκδοση πλαστών ιατροδικαστικών εκθέσεων, καταβάλλοντας εγγύηση, 20 χιλιάδων ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, που εμπλέκεται στην όλη υπόθεση, και ζητούσε πλαστές ιατροδικαστικές εκθέσεις, είχε στην κατοχή της, βαρύ οπλισμό, όπως φαίνεται από βίντεο και φωτογραφίες.