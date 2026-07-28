Χανιά: Ελεύθερος ο ιατροδικαστής
Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την εξάωρη απολογία του στον Ανακριτή, ο Ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται, για έκδοση πλαστών ιατροδικαστικών εκθέσεων, καταβάλλοντας εγγύηση, 20 χιλιάδων ευρώ.
Η εγκληματική οργάνωση στα Χανιά, που εμπλέκεται στην όλη υπόθεση, και ζητούσε πλαστές ιατροδικαστικές εκθέσεις, είχε στην κατοχή της, βαρύ οπλισμό, όπως φαίνεται από βίντεο και φωτογραφίες.
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