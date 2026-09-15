Έβρος: Δύο συλλήψεις διακινητών μεταναστών

Δύο διακινητές συνελήφθησαν χτες το απόγευμα, σε περιοχές του Έβρου, καθώς μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας συνολικά εννέα μη νόμιμους μετανάστες. Οι δύο ημεδαποί εντοπίστηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης.

Η πρώτη σύλληψη στο Διδυμότειχο

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν έναν ημεδαπό σε οικισμό της περιοχής. Ο άνδρας οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα προς την ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Η δεύτερη περίπτωση στην Εθνική Οδό

Λίγο αργότερα, στη δεύτερη υπόθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού εντόπισαν και συνέλαβαν ακόμη έναν ημεδαπό.

Ο δεύτερος διακινητής οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά

Στο πλαίσιο των δύο υποθέσεων κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις πραγματοποιούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Τυχερού.