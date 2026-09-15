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Πρέβεζα: Σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/09/2026 15:11
Πρέβεζα: Σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης
ΦΩΤΟ- INTIME

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν χτες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας,σε περιοχή της Πρέβεζας. Ο άνδρας κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. 

 Εντοπίστηκε με κάνναβη 

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον κατηγορούμενο να έχει στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, αλλά και σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του.

 Τι βρήκαν οι αστυνομικοί 

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δύο δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 1,67 και 2,30 μέτρων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 22 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης σε φύλλα, καθώς και 9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. 

 Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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