Πρέβεζα: Σύλληψη για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν χτες το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας,σε περιοχή της Πρέβεζας. Ο άνδρας κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Εντοπίστηκε με κάνναβη

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον κατηγορούμενο να έχει στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, αλλά και σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά δύο δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 1,67 και 2,30 μέτρων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 22 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης σε φύλλα, καθώς και 9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.