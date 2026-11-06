Κολωνός: Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τον πυροβολισμό 36χρονου στη Λένορμαν

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ στον Κολωνό, όταν ένας 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από σφαίρα μέσα στο αυτοκίνητό του, επί της οδού Λένορμαν.

Ο άνδρας, αλβανικής υπηκοότητας, έφερε τραύμα από πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα και εντοπίστηκε λίγο μετά τις 20:30, στο ύψος της οδού Λένορμαν 137. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν εν ζωή κατά τον εντοπισμό του και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίηση κατοίκου της περιοχής.

Δύο κάλυκες στο σημείο της επίθεσης

Κατά την πρώτη αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 36χρονος δέχθηκε τα πυρά.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο δύο άτομα

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, δύο άτομα έχουν προσαχθεί και εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε του πυροβολισμού