Επιχείρηση στον Ασπρόπυργο: Χειροπέδες σε 4 ημεδαπούς για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί στον Ασπρόπυργο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να εκμεταλλευόταν την εργασία του ως διανομέας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη δράση του, ενώ οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» πάρκο κοντά σε σχολικό κτίριο και έναν περιστερώνα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 11 δενδρύλλια κάνναβης, 234,69 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 37 φυσίγγια, κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.025 ευρώ.

Επιπλέον κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τρίφτες, σιδερογροθιά, αναδιπλούμενος σουγιάς, πτυσσόμενη ράβδος, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), καθώς και μια κλεμμένη κρατική πινακίδα κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο

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