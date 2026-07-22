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Φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/07/2026 15:25
Φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας
ΙΝΤΙΜΕ

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής με 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Παράλληλα συμβάλλουν και υδροφόρες στη μάχη με τις φλόγες.

Από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα ενώ συμβάλλουν και εθελοντές για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.

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