«Γέφυρα ζωής» για νεογνό- Σε 12 λεπτά Ευκαρπία – Ιπποκράτειο

Αγώνας δρόμου στήθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για την επείγουσα διακομιδή ενός νεογνού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με την Ελληνική Αστυνομία να δημιουργεί «γέφυρα ζωής» προκειμένου το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον προορισμό του.

Το βρέφος παρελήφθη λίγο μετά τις 17:00 από την περιοχή της Ευκαρπίας και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Χάρη στον άψογο συντονισμό των υπηρεσιών και τη συνοδεία της ΕΛ.ΑΣ., η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε μόλις 12 λεπτά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα περιπολικό και δύο μοτοσικλέτες της αστυνομίας, οι οποίες άνοιγαν τον δρόμο στο ασθενοφόρο, διευκολύνοντας την ασφαλή και ταχεία διέλευσή του μέσα από την κυκλοφορία της πόλης.

Η άμεση κινητοποίηση των διασωστών του ΕΚΑΒ και των αστυνομικών αποδείχθηκε καθοριστική, ώστε το νεογνό να παραδοθεί χωρίς καθυστέρηση στους γιατρούς του Ιπποκρατείου για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.