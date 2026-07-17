(Βίντεο) Κοκαΐνη και κάνναβη σε σπίτι

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία κατασχέθηκαν περισσότερα από 790 γραμμάρια κοκαΐνης και πάνω από 150 γραμμάρια κάνναβης, ποσότητες που εκτιμάται ότι προορίζονταν για παράνομη διακίνηση.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Μουδανιών, οι οποίοι, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες ενέργειες, προχώρησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της παράνομης δραστηριότητάς τους και τυχόν διασυνδέσεις με ευρύτερο κύκλωμα.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες μεταφέρθηκαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.