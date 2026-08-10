Προωθούσαν μη νόμιμους μετανάστες- Δυο συλλήψεις

Συνελήφθησαν σε επαρχιακή οδό του Έβρου, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, μη νόμιμους μετανάστες.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, αφού τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα, έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Οι Αρχές, κατάσχεσαν το συγκεκριμένο όλχημα, αλλά και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.