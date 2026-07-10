Έκρηξη στον Ασπρόπυργο -Νέο ντοκουμέντο με τραυματία

Βίντεο ντοκουμέντο από την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο καταγράφει τις δραματικές στιγμές με τραυματία με καμένα τα ρούχα του, να προσπαθεί να ξεφεύγει από τις φλόγες.

Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, όσο κ ο άνθρωπος που εκμεταλλευόταν το βυτιοφόρο.

Τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να είναι διασωληνωμένοι.