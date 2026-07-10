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Έκρηξη στον Ασπρόπυργο -Νέο ντοκουμέντο με τραυματία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 15:04

Βίντεο ντοκουμέντο από την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο καταγράφει τις δραματικές στιγμές με τραυματία με καμένα τα ρούχα του, να προσπαθεί να  ξεφεύγει από τις φλόγες.

Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, όσο κ ο άνθρωπος που εκμεταλλευόταν  το βυτιοφόρο.

Τρεις άνθρωποι εξακολουθούν να είναι διασωληνωμένοι.

 

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