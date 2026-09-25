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Έκρηξη ισοπέδωσε κτίριο στην Πλάκα – Aναζητούνται 5 ένοικοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/09/2026 18:59

Ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί στην Πλάκα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μάλιστα παλαιό κτίριο. Από την έκρηξη, που πιθανότατα οφείλεται σε αγωγό φυσικού αερίου, τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν. Τα σωστικά αναζητούν στα ερείπια  5 αγνοούμενους, τρεις ξένους τουρίστες και δυο Έλληνες.

Οι έρευνες των διασωστών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι έρευνες με ειδικά μηχανήματα αλλά και εκπαιδευμένους σκύλους..

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