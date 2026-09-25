Θάνατος Γ. Μαζωνάκη – Το sms του τραγουδιστή στη γιατρό

Στο στόχαστρο της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας, βρίσκονται πλέον και τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την προφυλακισμένη γιατρό. Εκεί, φαίνεται

πως κλείσθηκε το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση, αλλά και για τα χρήματα που ζήτησε η γιατρός. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, αμφισβητεί την κατάθεση, της νοσηλεύτριας του ιατρείου.

Ανακριτής και εισαγγελέας, ζητούν τώρα την πλήρη άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, όλων των εμπλεκομένων..

Εκτιμούν ότι στις τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων κρύβονται ακόμη περισσότερα στοιχεία..