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Έκαναν αχυράνθρωπους καρκινοπαθείς και άστεγους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/11/2026 14:36

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το γιγάντιο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τους εγκεφάλους της οργάνωσης να “ψαρεύουν” ως αχυρανθρώπους ακόμη και καρκινοπαθείς ή αστέγους, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους ανέχεια.

Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες για τη δράση γνωστών επιχειρηματιών της νύχτας, καλλιτεχνών, δικηγόρων και λογιστών που ήταν μπλεγμένοι στο κύκλωμα.

Μας ενημερώνει η Αφροδίτη Σπηλιώτη

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