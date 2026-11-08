Έκαναν αχυράνθρωπους καρκινοπαθείς και άστεγους

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το γιγάντιο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τους εγκεφάλους της οργάνωσης να “ψαρεύουν” ως αχυρανθρώπους ακόμη και καρκινοπαθείς ή αστέγους, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους ανέχεια.

Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες για τη δράση γνωστών επιχειρηματιών της νύχτας, καλλιτεχνών, δικηγόρων και λογιστών που ήταν μπλεγμένοι στο κύκλωμα.

Μας ενημερώνει η Αφροδίτη Σπηλιώτη