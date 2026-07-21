Είχε βίλα με πισίνα, αλλά… δήλωνε άστεγη! Πώς η ΑΑΔΕ «ξήλωσε» κύκλωμα φοροδιαφυγής 17 εκατ. ευρώ

Νέα μεγάλη επιτυχία στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ αποκάλυψαν ένα ιδιαίτερα οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο άνω των 17 εκατ. ευρώ από μη καταβολή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος.

Η υπόθεση προκαλεί αίσθηση όχι μόνο λόγω του μεγέθους της απάτης, αλλά και εξαιτίας του προφίλ μιας από τις βασικές εμπλεκόμενες. Σύμφωνα με τις αρχές, η διαχειρίστρια μίας από τις κεντρικές εταιρείες του κυκλώματος εμφανιζόταν επισήμως ως άστεγη, ενώ στην πραγματικότητα διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια, «εξαφανισμένους εμπόρους» και επιχειρήσεις που άνοιγαν και έκλειναν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποκρύπτονται οι πραγματικές συναλλαγές και να αποφεύγεται η φορολόγηση. Οι διασταυρώσεις στοιχείων μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ, του myDATA, του μητρώου επιχειρήσεων και των εταιρικών συμμετοχών οδήγησαν στην αποκάλυψη του κυκλώματος.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού», τα οποία φέρεται να διακινούνταν μέσω του ίδιου δικτύου. Οι εικονικές συναλλαγές που έχουν εντοπιστεί προσεγγίζουν τα 98 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της υπόθεσης.