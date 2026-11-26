Ανθρώπινα, μάλλον, οστά φαίνεται ότι εντοπίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Μιαούλη. Το εύρημα εντόπισε γυναίκα, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής. Η πρώτη εξέταση έδειξε ότι τα οστά εκτιμάται πως είναι ανθρώπινα, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη προσδιοριστεί η ταυτότητα του προσώπου στο οποίο ανήκουν.

Η Ασφάλεια Πατρών ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα οστά κατέληξαν στον κάδο απορριμμάτων.

Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση

Ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο προχώρησε σε αρχική εξέταση των ευρημάτων. Από την εκτίμηση αυτή προέκυψε ότι πιθανότατα πρόκειται για ανθρώπινα οστά.

Το συγκεκριμένο συμπέρασμα είναι προκαταρκτικό και απαιτείται περαιτέρω επιστημονικός έλεγχος για να επιβεβαιωθεί η προέλευσή τους και να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκουν.

Εργαστηριακές εξετάσεις για την ταυτοποίηση

Τα οστά πρόκειται να σταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις. Η διαδικασία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την προέλευσή τους και να καταστήσει δυνατή την ταυτοποίησή τους.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου ούτε για το πότε και με ποιον τρόπο τα οστά τοποθετήθηκαν στον κάδο.