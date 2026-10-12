Δίκη- Τέμπη- Χρ. Τηλκερίδης: Το παιδί μου το σκοτώσανε,

Με την κατάθεση του πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη, Χρήστου Τηλκερίδη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ο Άγγελος είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί, το σκοτώσανε το κάψανε και μου το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι έκανε λάθος ο σταθμάρχης αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά. Είναι light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας» κατέθεσε μεταξύ άλλων ο κύριος Τηλκερίδης, ενώ άσκησε κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, τονίζοντας πως «είναι ο νεκροθάφτης της υπόθεσης».

Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων συνεχίζονται αύριο Τρίτη (13/10/2026), στο πλαίσιο της διαδικασίας για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.