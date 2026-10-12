Τροχαίο στην Καλλιθέα: Αυτοκίνητο έπεσε σε ΙΧ και ανετράπει
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην λεωφόρο Ελευθέριου Βενιζέλου, όταν όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ και στην συνέχεια ανετράπει.
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Χαροκόπου.
Η ανατροπή του οχήματος προκάλεσε αναστάτωση, ενώ παράλληλα σημειώνεται αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.
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