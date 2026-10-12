Τροχαίο στην Καλλιθέα: Αυτοκίνητο έπεσε σε ΙΧ και ανετράπει

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην λεωφόρο Ελευθέριου Βενιζέλου, όταν όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ και στην συνέχεια ανετράπει.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της οδού Χαροκόπου.

Το ντελαπαρισμένο αμάξι στην Καλλιθέα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Η ανατροπή του οχήματος προκάλεσε αναστάτωση, ενώ παράλληλα σημειώνεται αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Τμήματα του αμαξιού στο οδόστρωμα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.