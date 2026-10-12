Έλεγχοι για ηχορύπανση στη Θεσσαλονίκη

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία ήταν προσωρινά υπεύθυνοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι έπαιζαν μουσική πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις βραδινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου έως τις πρωινές ώρες της 12ης Οκτωβρίου 2026.

Οι έλεγχοι για την ηχορύπανση

Αστυνομικοί από τα Αστυνομικά Τμήματα Λευκού Πύργου και Καλαμαριάς πραγματοποίησαν ελέγχους σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη μουσική και τα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι τα καταστήματα λειτουργούσαν με μουσική από μηχανήματα παραγωγής ήχου, με την ηχοστάθμη να ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που είχαν την ευθύνη λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων, είτε ως προσωρινά υπεύθυνοι είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι.

Στόχος η προστασία των πολιτών

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Βασικός στόχος είναι η τήρηση των ορίων θορύβου και η προστασία των πολιτών από την ηχορύπανση, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.

Θα συνεχιστούν οι αστυνομικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έλεγχοι για την ηχορύπανση και την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων έντασης της μουσικής θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να ελέγχουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.