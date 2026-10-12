Αθήνα: 82 χρόνια από την αποχώρηση των ναζί

Η Αθήνα συμπληρώνει σήμερα 82 χρόνια από την απελευθέρωσή της από τα ναζιστικά στρατεύματα.

Μετά από 3,5 χρόνια Κατοχής, οι Γερμανοί αποχώρησαν από την πρωτεύουσα το 1944 και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την ελευθερία.

Η αποχώρηση των Γερμανών και οι πανηγυρισμοί στους δρόμους

Όταν τα γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πλατεία Συντάγματος, το πλήθος ποδοπάτησε το στεφάνι που είχαν αφήσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη συνέχεια, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας, γιορτάζοντας το τέλος της γερμανικής Κατοχής στην πρωτεύουσα.

Οι εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της απελευθέρωσης

Στο πλαίσιο της επετείου, στις 11:00 το πρωί πραγματοποιήθηκε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στην τελετή έδωσαν το παρόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Μετά την έπαρση της σημαίας, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της απελευθέρωσης της ελληνικής πρωτεύουσας.