Άγριο επεισόδιο μέσα σε γήπεδο

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασαν, αστυνομικοί, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν, όταν για άγνωστη αιτία, ο 26χρονος άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό, πρώτα βρίζοντάς τον και μετά με γροθιά στο πρόσωπο. Όλα έγιναν κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, όπου ο 26χρονος παρακολουθούσε και ο αστυνομικός βρισκόταν σε υπηρεσία.

Οι υπόλοιποι αστυνομικοί, αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ξεκίνησαν να παρακολουθούν διακριτικά τον 26χρονο. Μόλις έληξε ο αγώνας τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια αρχή.