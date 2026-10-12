Άγριο επεισόδιο μέσα σε γήπεδο
Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασαν, αστυνομικοί, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν, όταν για άγνωστη αιτία, ο 26χρονος άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό, πρώτα βρίζοντάς τον και μετά με γροθιά στο πρόσωπο. Όλα έγιναν κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, όπου ο 26χρονος παρακολουθούσε και ο αστυνομικός βρισκόταν σε υπηρεσία.
Οι υπόλοιποι αστυνομικοί, αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και ξεκίνησαν να παρακολουθούν διακριτικά τον 26χρονο. Μόλις έληξε ο αγώνας τον συνέλαβαν.
Σε βάρος του 26χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια αρχή.
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