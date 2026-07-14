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Φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/07/2026 14:26
Φωτιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INTIME

Στις φλόγες τυλίχτηκε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής το σπίτι που πήρε φωτιά βρίσκεται στην συμβολή της Λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα ενώ συνέδραμε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Από το συμβάν δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες.

 

 

 

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