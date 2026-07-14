Αγροτικό, εισέβαλε σε αυλή σπιτιού στο Ηράκλειο της Κρήτης

Ο οδηγός του αγροτικού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, βγήκε από την πορεία του και κατέληξε στην αυλή του σπιτιού, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - NEAKRITI.GR

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος. Οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες με αποτέλεσμα τα τροχαία ατυχήματα να αποτελούν καθημερινότητα.