Καιρός: Μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει η βροχή ενός ολόκληρου Οκτωβρίου. Πού αυξάνεται ο πλημμυρικός κίνδυνος ;

Η πορεία της κακοκαιρίας για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Η πορεία της κακοκαιρίας για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου Γιώργος Τσατραφύλλιας

«Μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει η βροχή ενός ολόκληρου Οκτωβρίου. Πού αυξάνεται ο πλημμυρικός κίνδυνος ;»

Η ισχυρή κακοκαιρία που αναμένεται την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τονίζει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας ενδέχεται να δώσει σε ορισμένες περιοχές της χώρας μέσα σε μόλις δύο ημέρες ποσότητες βροχής συγκρίσιμες ή και μεγαλύτερες από εκείνες που δέχονται κατά μέσο όρο σε ολόκληρο τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στη Μαγνησία, ιδιαίτερα στο Πήλιο, στις Σποράδες και στη βόρεια και κεντρική Εύβοια.

Στις περιοχές αυτές τα 48ωρα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 100 mm, με ορισμένα προγνωστικά σενάρια να εμφανίζουν ακόμη και 130-150 mm.

Τα ΄΄επικίνδυνα΄΄ σημεία της κακοκαιρίας Γιώργος Τσατραφύλλιας

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, ο Βόλος δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 65 mm βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο, η Σκιάθος περίπου 75 mm και η Χαλκίδα περίπου 60 mm.

Στην Αττική προβλέπονται κατά τόπους 20-50 mm, ενδεχομένως 60-80 mm σε περιοχές με εντονότερες καταιγίδες, όταν στην Αθήνα ο μέσος Οκτώβριος δίνει περίπου 50 mm.Τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά μέχρι την Τετάρτη το πρωί .

Μην ξεχνάμε ότι στην Αττική ακόμη και 20-30 χιλιοστά βροχής μπορούν να προκαλέσουν τοπικές πλημμύρες, ενώ πάνω από τα 60 χιλιοστά ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά. Η εκτεταμένη τσιμεντοποίηση, τα μπαζωμένα ρέματα και οι ανεπαρκείς υποδομές απορροής επιδεινώνουν την κατάσταση.

Στο βόρειο Αιγαίο, όπου στη Μυτιλήνη και τη Λήμνο οι αντίστοιχες κλιματικές τιμές είναι μόλις 40 και 45 mm, δεν αποκλείονται επίσης σημαντικές τοπικές υπερβάσεις.

Στα Δωδεκάνησα και στα Χανιά τα μεγαλύτερα τοπικά ύψη ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 70-80 mm, ποσότητες συγκρίσιμες με τη μέση μηνιαία βροχόπτωση της Ρόδου και των Χανίων, που είναι περίπου 70 και 80 mm αντίστοιχα.

Στη δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιονίου, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα, στην Ηλεία και στη Χαλκιδική προβλέπονται επίσης ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα τοπικά ύψη να μπορούν να φτάσουν τα 50-70 mm.

Παρότι σε αρκετές από αυτές τις περιοχές οι ποσότητες υπολείπονται της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης, δεν αποκλείονται πλημμυρικά επεισόδια εφόσον εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο πλημμυρικός κίνδυνος δεν καθορίζεται μόνο από το συνολικό ύψος της βροχής, αλλά κυρίως από τη ραγδαιότητα, τη διάρκεια και την κατάσταση του εδάφους και των υποδομών αποστράγγισης.

Η μεγαλύτερη ανησυχία επικεντρώνεται στις περιοχές όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν μεγάλη διάρκεια και επιμονή (Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια) αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχειλίσεων ρεμάτων, τοπικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.