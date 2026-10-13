Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Παγκράτι, με θύμα έναν 35χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 03:00, στη διασταύρωση των οδών Φιλολάου και Φρύνωνος, όταν η μοτοσικλέτα του 35χρονου συγκρούστηκε, με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ΙΧ να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να προσκρούσει πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο 35χρονος μοτοσικλετιστής υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 52χρονος οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών, αναμένεται να ληφθεί δείγμα αίματος από τον οδηγό του αυτοκινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το δυστύχημα.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της τροχαίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η θανατηφόρα σύγκρουση.