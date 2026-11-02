Αττική: Δίκτυο με 14χρονο στη διακίνηση κοκαΐνης σε ανηλίκους

Δύο μέλη τριμελούς ομάδας που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, κυρίως σε ανηλίκους, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών στη Δυτική Αττική.

Μεταξύ των εμπλεκομένων είναι ένας 14χρονος και ένας 21χρονος διανομέας, ενώ στην ομάδα φέρεται να συμμετείχε και 17χρονος.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί σε Πετρούπολη και Περιστέρι. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και χρημάτων και αντικειμένων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η δράση της ομάδας στη Δυτική Αττική

Κατά την έρευνα προέκυψε ότι τα τρία άτομα φέρονται να διατηρούσαν τις ναρκωτικές ουσίες στις κατοικίες τους. Για τις μετακινήσεις και τη διανομή τους χρησιμοποιούσαν μοτοσικλέτα, η οποία κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Η ομάδα κατηγορείται ότι διοχέτευε ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, με τους ανηλίκους να αποτελούν, κατά τα στοιχεία της έρευνας, το κύριο πελατολόγιό της.

Ο 21χρονος εργαζόταν ως διανομέας για λογαριασμό γνωστής αλυσίδας και φέρεται να αξιοποιούσε την επαγγελματική του ιδιότητα ως κάλυψη.

Τα κατασχεθέντα από Πετρούπολη και Περιστέρι

Στις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 520 γραμμάρια κοκαΐνης, 44 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 859 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Επιπλέον, βρέθηκαν ένα πιστόλι-ρέπλικα, ένα μαχαίρι-πεταλούδα, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις και πλήθος συσκευασιών έτοιμων για χρήση στη διακίνηση ουσιών.

Κατασχέθηκαν ακόμη πέντε κινητά τηλέφωνα, η μοτοσικλέτα που φέρεται να χρησιμοποιούσε η ομάδα και το ποσό των 6.340 ευρώ.

Η δικογραφία και ο εισαγγελέας

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή Βίντεο: YouTube – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ